Lirik Lagu Bagaimana - Kahitna dan Fakta di Baliknya

Bagaimana – Kahitna

Katakanlah bagaimana, oh sayang

Isi hatimu padaku

Katakanlah bagaimana, oh kasih

Oh oh bagaimana

Sudah aku, sudah bilang

Getaran yang kurasa

Sudah aku, sudah kata

Semua yang kudamba

Menunggu memang kesal juga

Resah menanti jawabannya

Apa yang ada di hatinya

Di hatinya

Bagaimana kata hatinya

Bagaimanakah jawabannya

Mau apa dilakukannya, ah ah ah ah

Bagaimana kujadi resah

Sampai kapan kuharus tunggu

Bagaimana, oh bagaimana

Oh menunggu memang kesal juga

Resah menanti jawabannya

Apa yang ada di hatinya

Di hatinya

Bagaimana kata hatinya

Bagaimanakah jawabannya

Mau apa dilakukannya, ah ah ah ah

Bagaimana kujadi resah

Sampai kapan kuharus tunggu

Bagaimana, oh bagaimana

Uh yeah (uh yeah)

Uh yeah (uh yeah)

Uh yeah (uh yeah)

Uh yeah