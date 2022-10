Lirik Lagu Touch It - EXO dan Fakta di Baliknya

Touch It – EXO

Eotteon maldo neoreul daesinhal su eomneun geol

(pillyo eopseulgeol?)

Pyohyeonhal su eomneun geol

Ttan geon pillyo eopseo geujeo neoman isseumyeon

(dareun eotteon geotdo?)

Geurae neoman isseumyeon

Ajjilhan neoui silluet

Neon geurimjamajeo areumdawo

Nal michige mandeuneun

Jeo jageun haengdongkkaji da

Saljjak meoril sseureo ollin

Jeo seksihan sonjit sonjit baby

Ne sonjit sonjit

Nege kkeullin mameul deulkin

Gireul ileun sonjit sonjit baby

Nae sonjit sonjit

Ay, and she goes like (nanana)

Ay, all the girls go (nanana)

Oh yeah

Nega nae ape jigeum wanjeon

Feeling good now (feeling good now?)

Yeah i'm feeling good now

Geunde meoritsogeun boom museun mareul halkka

(what what meoritsogeun black out, uh!)

Sangsangnyeogeul ilkkaewo

Su baek gaji moseubui neoreul geuryeo

Jageun momjisi jeonbu ne moksori gata

Saljjak meoril sseureo ollin

Jeo seksihan sonjit sonjit baby

Ne sonjit sonjit (josimseure kkeullin)

Nege kkeullin mameul deulkin

Gireul ileun sonjit sonjit baby

Nae sonjit sonjit

All my ladies say yeah (nanana)

Ay, hanmoksoriro feel me? (nanana)

All my ladies say yeah (nanana)

Yo, yo sing it again (nanana)

Iyuga mwo geuri

Daedanhal pillyon eopjana

Sasohan ne sonjit hanarodo

Nareul jwigo heundeuljana

(heundeureonwa babe)