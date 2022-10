Lirik Hop In – Uhm Jung Hwa Ft. Hwasa MAMAMOO, DPR LIVE dan Fakta di Baliknya

Hop In – Uhm Jung Hwa Ft. Hwasa MAMAMOO, DPR LIVE

sometimes we feel it

maeil hollo namgyeojin gibun

jeonbu naeryeonwa eodideun ga

wherever you are baby

urin maeil byeorang kkeute

maedallyeoseo saneun feeling

saneun ge geureon georae

cheolbyeok anim jeolbyeok

gateun sale neukkyeojineun wigi

sucheokaejyeosseo my face

uri maeumeun imi gudeoganeun concrete in the city

neoui nuneun simenteusaek

oneuriya

jinhan hwajang ppalgan lipstick on my lips

mul han keop masigo ppalli

chaenggyeo naga cha ki

hopi munui ot hopi munui ot ibeo

hop in nuna cha eonni chae momeul sireo

keopi han sonen phone where do we go happy

ttogak ttogak ttogak hit it

yeongwonhan geon eopda haedo

yeongwonhal sunganeun isseo

we going crazy we going crazy

oneuriya

jinhan hwajang ppalgan lipstick on my lips

mul han keop masigo ppalli

chaenggyeo naga cha ki

come here sexy

COMING TO YOU LIVE

babe, you don’t need no water

oreul daero ollatjana mureun

deo masyeo mwo hareo

hey, daechung tamyeon areo

mopsi yeoyu isseo boyeodo

nan sege balba

IITE COOL

bokjeman haneun gyaeneun

nal mot jabeo

ttarajaba bwatja

eolmana beotigennyago

to a 1%

ttaemachim aipondo 1%

munjaneun daechung hae ilburo

“gidaega dwae neoga ibeul ot”

hopi munui ot hopi munui ot ibeo

hop in nuna cha eonni chae momeul sireo

keopi han sonen phone where do we go happy

ttogak ttogak ttogak hit it