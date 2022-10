Soroti Konser Tunggal Betrand Peto, Ruben Onsu Kenang Awal Karier Putra Asuhnya: Dulu, Onyo Masih Takut

PIKIRAN RAKYAT - Ruben Onsu tengah diselimuti rasa bangga hati atas kesuksesan konser tunggal putra sulungnya, Betrand Peto Putra Onsu.

Untuk konser tunggal Betrand Peto, Ruben Onsu sampai memilihkan panggung megah yang berlokasi di Tennis Indoor Senayan.

Dalam konser tunggal Betrand Peto, sejumlah musisi ternama dihadirkan untuk menemani putranya melantunkan berbagai lagu.

Adapun konser tunggal Betrand Peto bertajuk 'Its My First' yang digelar pada Sabtu, 22 Oktober 2022.

Dikisahkan Ruben, sang putra asuh sempat memiliki masa awal karier yang tak mudah, yang mengalami perasaan deg-degan dan takut untuk bertemu siapapun.

Hingga akhirnya, Onyo berkesempatan melakukan rekaman bersama pencipta lagunya langsung, yakni Charly Van Houtten.

"Awal dulu recording, Onyo langsung diarahkan dgn pecipta lagunya langsung @charly_setiaku," ujar Ruben membeberkan masa lalu putra sulungnya itu, sebagaimana terlihat dalam akun Instagram @ruben_onsu.

"Onyo masih deg2an dan takut untuk bertemu siapapun, tp lewat lagu Sahabat Kecil' onyo memulainya di dunia tarik suara," ujarnya menambahkan.