Lirik Lagu Eeny Meeny – U-KNOW dan Fakta di Baliknya

Meeny – U-KNOW

Ajikdo jaego inni

Jeogi jae anim nain geonji

Geurimi jom deo wanbyeokaejil

Dan han saram nuguinji

Kkamake sogi ta

Nain geol wae molla

Hwakshilhi mal haebwa



Shisogateun neoye mam

(Oreurak tto naerirak)

(Oreurak tto naerirak)

Yasokan sonkkeuchi

Tto Eeny meeny miny moe-o-o

Tto Eeny meeny miny moe-o-o

Tto Eeny meeny miny moe-o-o



Look girl neoye daebonttawi

Beolsseo da paakaenneunde

Dejabyurago hagin

Neomu mani bwa beorin geol

Geuraedo neomeo ga

Eonjenacheoreom nan

Mot igyeo neon naega



Shisogateun neoye mam

(Oreurak tto naerirak)

(Oreurak tto naerirak)

Yasokan sonkkeuchi

Tto Eeny meeny miny moe-o-o

Tto Eeny meeny miny moe-o-o



No doubt jaeji malgo neon

No doubt eoseo naegero

Jaen jom nege eorigo

Sangdaehal shigani akkaweo

Du jogak peojeul

Wanbyeoki matji

Unmyeongin geoya neowa na



Juldarigi haneun neo

(Mireottaga danggyeo nal)

(Mireottaga danggyeo nal)

Nal shiheome deulge hae

Tto Eeny meeny miny moe-o-o

Tto Eeny meeny miny moe-o-o



Du jogak peojeul

Wanbyeoki majji

Unmyeongin geoya

Tto Eeny meeny miny moe-o



Credit

Artis: U-Know

Album: Noir

Dirilis: 2021

Genre: Dance, pop

Songwriters: Moon Yeol Eum, Myeong Hye In

Composers: David Wilson, Tia Scola, Wyatt Sanders, Larus Arnarson, Brooke Williams



Fakta di Balik Lagu Eeny Meeny

Eeny Meeny merupakan single digital kedua dari U-KNOW Album ini dirilis secara digital pada 25 Januari 2021 sebagai lagu lanjutan untuk mini album keduanya Noir.

Single ini awalnya dimasukkan sebagai lagu CD saja di album.

Noir merupakan mini album kedua U-KNOW. Album ini dirilis pada 18 Januari 2021 dengan lagu Thank U sebagai lagu utama album.

Sementara itu, Eeny Meeny merupakan lagu lanjutannya dan dirilis secara digital terpisah pada 25 Januari 2021. Seulgi Red Velvet juga hadir sebagai model dalam musik video Eeny Meeny.

U-KNOW atau Yunho merupakan merupakan penyanyi, penulis lagu, aktor, dan anggota dari duo pop TVXQ asal Korea Selatan.

Lahir dan besar di Gwangju, Korea Selatan, Yunho memulai pelatihan musiknya di bawah agensi bakat S.M. Entertainment pada tahun 2001 dan bergabung dengan TVXQ pada tahun 2003 sebagai pemimpin grup.

Fasih berbahasa Korea dan Jepang, Yunho telah merilis album chart-topping di seluruh Asia sebagai anggota TVXQ. Dia telah membuat penampilan akting sesekali di drama televisi. (Dewi Andryani)***