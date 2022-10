Lirik Lagu For You - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

For You - Utada Hikaru

Heddofon wo shite

Hitogomi no naka ni kakureru to

Mou jibun wa kiete shimatta n ja nai ka to omou no

Jibun no ashioto sae

Kesshite kureru you na ongaku

Kenka no koto mo kimi o mo wasureru made

Odotte itai

Chirakatta heya ni kaeru to

Kimi no sonzai de

Jibun no kodoku kakunin suru

Dareka no tame ja naku

Jibun no tame ni dake

Yasashiku naretara ii noni

Hitori ja kodoku wo kanjirarenai

Dakara for you

Tsuyoku nareru you ni

Itsuka todoku you ni

Kimi ni mo onaji kodoku wo agetai

Dakara I sing this song for you

Ikitakunai asa mo

Kimi no kao no tame ni okiru yo

Nemurenai yoru wa

Kimi ga kureta uta o kuchizusamu n da

Kanchigai shinaide yo

Dare mo nani mo kimi ni tayorou to

Omotteru wake ja nai kara

Dareka no tame ja naku

Jibun no tame ni dake

Utaeru uta ga aru nara

Watashi wa son'na no oboeta kunai

Dakara for you

Nareteru hazu na noni

Sunao ni nareru noni

Gokai sareru to harisakesou sa

Dakara I sing this song for you

I want to make you cry

Kizutsukesasete yo naoshite miseru yo

Tobitai toki wa

You always give me a brighter sky

You want to make me cry

Kanashimi de oshiete kureta yorokobi

Kagayakitai toki wa

You always give me a darker sky

Dareka no tame ja naku

Jibun no tame ni dake

Yasashiku naretara ii noni

Hitori ja kodoku wo kanjirarenai

Dakara for you

Tsuyoku nareru you ni

Itsuka todoku you ni

Kimi ni mo onaji kodoku wo agetai

Dakara I sing this song for you