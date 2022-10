Lirik Lagu Blue Rose - UP10TION dan Fakta di Baliknya

Blue Rose - UP10TION

Teojil deut chaoreun desire

Sungan tteugeowojyeo fire

Gashi sok nal hyanghan shiseon

Living my only stop the begin

Eokjedwen geoshi nal geoyeokhaedo



Bulganeunghadanda

Pureun jangmiye kkotmal

Teure balkhyeo eokhyeo seokkin jangmi

Hanamajeo gatjil mothae

Please don't lose sight of me

Neol gyesok wonhae eodideunji

Gipeun jungdoge ppajyeo heoujeokdae

Namane neol wonhae deo heeonaol su eopge



Hyanggie chwihae

Soneul ppeotge dwae

Geu sungan ppareuge

Peojineun poison

Gipsukhi bakhin gashido nareul

Shimjangeun teojil deut ttwigo



I michin sarangeun deep blue rose

Nal dachige haedo ppajyeobeoryeo

Mangchyeobeoryeo ni bicheuro

Nareul da kkeokkeo neoye pume bachyeo



Neoegero doraga falling for ya

Neoegero neoegero falling for ya

(You take my heart)

Michin sarangeun deep blue rose

Mureupeul kkulko nae ibsureul matchwo



Gipi ppajin neup arae bichi naneun kkot

Ppuri gipji anado just a deep blue rose

Imma shouting in cloud

Errday crying you're my delight

Onmome pureun kkochi pieonado neoramyeon gwaenchana nan



Niga nal bulleonaesseo

Jeohangdo mot haesseo

Beolsseo tto imankeum neol

Barago, barago, wonhago



Domangchyeo bwado

Dashi negero

Sesangi neoro da

Dwideopin garden

Gipsugi bakhin gashido nareul

Shimjangeun teojil deut ttwigo



I michin sarangeun deep blue rose

Nal dachige haedo ppajyeobeoryeo

Mangchyeobeoryeo ni bicheuro

Nareul da kkeokkeo neoye pume bachyeo



Ije al geotman gata

Ni mameul yeoreonael dab

Duryeobji aneun geol jigeum na

Negero ttwieo deureoga



Neon shideulji anneun deep blue rose

Geu yeongwoneul naege heorakhae jwo

Deo gipge balkhyeo deep blue rose

I gotongjjeumeun da gyeondil su isseo



Neol wihaeseoramyeon nan falling for ya

Neoegero neoegero falling for ya

(You take my heart)

Apeum soge pin deep blue rose

Ni hyanggimani nareul sum shwige hae



Credit

Artis: UP10TION

Album: Laberinto

Dirilis: 2018

Genre: Dansa Elektronik, K-Pop

Songwriters: Erik Per Wigelius, Chang Hyun Lee, Daniel Kim, Jeremy G, Chaerin Kim, Sung Joon Lee, Sooil Noh, Miso Lee

Fakta di Baliknya

UP10TION merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang dibentuk oleh TOP Media pada tahun 2015.

Grup tersebut terdiri Jinhoo, Kuhn, Kogyeol, Wei, Bitto, Wooshin, Sunyoul, Gyujin, Hwanhee, dan Xiao. UP10TION memulai debutnya dengan mini album Top Secret.

Blue Rose sendiri merupakan title track dari mini album ke-7 mereka yang bertajuk Laberinto. Album tersebut dirilis pada tanggal 6 Desember, 2018.

Sebelumnya mereka sempat merilis single berjudul Wild Love, full-length album bertajuk Invitation, dan single Jepang berjudul Chaser.

Liriknya mengisahkan tentang cinta yang memabukkan, sesuatu yang beracun tetapi membuat ketagihan. Lagu tersebut menyinggung kesedihan dan tidak mampu melepaskan penderitaan.

Dalam video musik tersebut Mawar Biru mawar biru ditunjukkan sebagai sesuatu yang berharga. (Dewi Andryani)***