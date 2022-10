Lirik Lagu I Love U, You Love Me – Taecyeon 2PM dan Fakta di Baliknya

I Love U, You Love Me – Taecyeon 2PM

TY!

It's all about the time

It's all about the love

So all you gotta do is.. say those simple words

I love you

Boku no mewosorasukimini

Kimi shika inai yo Oh Girl

Chikadzukeba mewotojiru You

Honto aishi sugiruyo yeahh..

I Love U.. hanashitai kimi ni

U Love Me.. konnani tokimeki

I Love U.. ite mo matteruyo

U Love Me soba ni itai yo

Aishiteru kono sekai no naka de You

Baby U..Only U donnakotogaatte mo boku ga kimi o mamoru

Ooooo.. I'm Your Boy

Ooooo..You're My Girl

Aishiteru kimiwakuwaii

You know it's got to be love

We are meant to be

Kimidake mimamotte ageruyo

Kimidake mamoru yo hanarenai boku no kuwaii baby

I Love U.. hanashitai kimi ni

U Love Me.. konnani tokimeki

I Love U.. ite mo matteruyo

U Love Me soba ni itai yo

Aishiteru kono sekai no naka de You

Baby U..Only U donnakotoga atte mo boku ga kimi o mamoru

Ooooo.. I'm Your Boy

Ooooo..You're My Girl