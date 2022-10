Lirik Lagu 0330 – U-Kiss dan Fakta di Baliknya

0330 – U-KISS

Yo listen up this is my tragic story

Just the breaking of my heart



Na ajikdo neoreul jiul su eobseo

Jakkujakku niga saenggakna

Niga neomu bogo shipeo

Bamsae hansumdo jal su eobseo

Nae mam changmuneul dudeurineun bissori

Niga tteona beorin geujari

Neomunado geuriwoseo

Bamsae hansumdo jal su eobseo nan



Bitgil bikyeo jinaganeun neoui dwit moseup

Amu geotdo hal su eomneun naneun geodeup

Haeseo maeil nan tto huhoereul hae mianhae

Gidohae I want you to be back

I can’t gyeondil su eobseo nega

Eobsneun harunikka chameul su eobseo nungae

Nunmul heulleo naega

Again neoreul ijeul su isseulkka

Eonjekkaji naneun ireolkka



Na ajikdo neoreul jiul su eobseo

Jakkujakku niga saenggankna

Niga neomu bogo shipeo

Bamsae hansumdo jal su eobseo

Mae mam changmuneul dudeurineun bissori

Niga tteona beorin geujari

Neomunado geuriwoseo

Bamsae hansumdo jal su eobseo nan



O ireon oneulbamdo oneulbamdo her



Bamsae neoman saenggakhae naneun jal su eobseo

Why did I turn on this love show

Neowa naui sain meoreojyeosseo

Naega i sarangui hainieosseo

Why did we fight urin wae iraenneunde

Did you lose the sight urin saranghaenneunde

Naega wae i sungan meomchwo inneunde

Baboya naega pillyohan geon baro neoya



Eokkaega chuk neureojyeo inneun neo

Hansumman ttang kkeojige swineun neo

Dapdaphan gaseumman tangtang chineun neo

Duson moa haneurege gido haneun neo

Ilgeorago moseubi naneun sangsangi ga

Uri da itja jiuja nappeun gieokdeureul da

(I’m sorry) Neoga eotteolji ara

Mianhadan mal bakke hal su eomneun na



Na ajikdo neoreul jiul su eobseo

Jakkujakku niga saenggagna

Niga neomu bogo sipeo

Bamsae hansumdo jal su eobseo

Naemam changmuneul dudeurineun bissori

Niga tteona beorin geujari

Neomunado geuriwoseo

Bamsae hansumdo jal su eobseo nan



O ireon oneulbamdo oneulbamdo her



You and I uriui kkeun nochima

Don’t deny our r²π

Naege wa ije da gwaenchanha

Dasi dasi da modeungeol sijakhaneun geoya



Bamsae hansumdo jal su eobseo

Na ajikdo neoreul jiul su eobseo

Jakkujakku niga saenggagna

Niga neomu bogo sipeo

Bamsae hansumdo jal su eobseo

Naemam changmuneul dudeurineun bissori

Niga tteona beorin geujari

Neomunado geuriwoseo

Bamsae hansumdo jal su eobseo nan



Credit

Artis: Utha Likumahuwa

Album: The Christmas Album

Dirilis: 2015

Genre: R&B/Soul

Songwriters: Kim Tae-hyung & AJ U-Kiss

Fakta di Baliknya

U-KISS atau Bran New Kiss merupakan grup pria asal Korea Selatan yang dibentuk pada 2008. Nama mereka merupakan akronim dari Ubiquitous Korean International Idol Super Star.

Saat ini, grup tersebut beranggotakan 4 orang yaitu Soohyun, Hoon, Kiseop, dan Jun.

Berikut makna dari lirik lagu 0330 oleh U-KISS.

1. Arti dari lirik ‘Don’t deny our r²π’

Semua orang tahu bahwa r²π merupakan rumus matematika untuk menghitung luas lingkaran.



Di Mesir kuno, lingkaran dianggap sebagai simbol keabadian karena tidak memiliki awal dan akhir. Jika dikaitkan dengan konteks cinta, maka rumus lingkaran tersebut mewakili cinta yang abadi.



Untuk itu, lirik Don’t deny our r²π bisa berarti Don’t deny our eternal love yang artinya jangan mengingkari cinta abadi kita.



2. Arti dari lirik ‘I can’t give you up so please be my Wendy’

Siapa sebenarnya Wendy dalam lirik tersebut?



Wendy merupakan salah satu karakter dari cerita dongeng Peter Pan. Pada dasarnya Peter Pan menyukai Wendy. Di akhir buku, Peter dan Wendy diceritakan menikah.



3. Arti dari judul 0330

0330 menyiratkan bahwa waktu terbaik untuk mendengarkan lagu tersebut yaitu pukul 3:30 waktu setempat.



0330 juga bisa dikaitkan dengan tanggal rilis album tersebut yaitu pada 30 Maret 2015. Dalam bahasa Korea 0330 dibaca sebagai gong sam sam gong yang bisa berarti lagu.

Itulah arti dari lirik lagu 0330 oleh U-KISS. (Dewi Andryani)***