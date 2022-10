Lirik Lagu Prisoner of Love – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Prisoner of Love – Utada Hikaru

I'm a prisoner of love

Prisoner of love

Just a prisoner of love

I'm just a prisoner of love

A prisoner of love



Heiki na kao de uso wo tsuite

Waratte iyake ga sashite

Raku bakari shiyou to shiteita



Naimononedari buruusu

Minna yasuragi wo motometeiru

Michitariteru no ni ubaiau

Ai no kage wo otteiru



Taikutsu na mainichi ga kyuu ni kagayakidashita

Anata ga arawareta ano hi kara

Kodoku demo tsurakute mo heiki da to omoeta

I'm just a prisoner of love

Just a prisoner of love



Yameru toki mo sukoyaka naru toki mo

Arashi no hi mo hare no hi mo tomoni ayumou



I'm gonna tell you the truth

Hitoshirezu tsurai michi wo erabu

Watashi wo ouen shite kureru

Anata dake wo tomo to yobu



Tsuyogari ya yokubari ga muimi ninarimashita

Anata ni ai sareta ano hi kara

Jiyuu demo yoyuu demo hitori ja munashii wa

I'm just a prisoner of love

Just a prisoner of love



Oh mou sukoshi da yo

Don't you give up

Oh misute nai zettaini



Zankoku na genjitsu ga futari wo hikisakeba

Yori issou tsuyoku hikare au

Ikurademo ikurademo ganbareru ki ga shita

I'm just a prisoner of love

Just a prisoner of love



Arifureta nichijou ga kyuu ni kagayaki dashita

Kokoro wo ubawareta ano hi kara

Kodoku demo tsuraku demo heiki da to omoeta

I'm just a prisoner of love

Just a prisoner of love



I'm a prisoner of love

Prisoner of love

Prisoner of love

I'm just a prisoner of love

I'm a prisoner of love



Stay with me, stay with me

My baby, say you love me

Stay with me, stay with me

Hitori ni sasenai



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Heart Station

Dirilis: 2008

Genre: R&B/Soul, J-Pop

Songwriters: Utada Hikaru

Fakta di Balik Lagu Prisoner of Love

Prisoner of Love merupakan single Jepang ke-21 dan single ke-30 dari Hikaru Utada secara keseluruhan yang dirilis pada 21 Mei 2008.

Lagu tersebut adalah single recut Jepang pertamanya dalam sembilan tahun, setelah yang pertama First Love pada 1999. Single pertamanya yang dirilis hanya dalam format CD+DVD.

Prisoner of Love memiliki nuansa pop yang sangat jazzy. Salah satu aspek yang paling menonjol dari lagu ini adalah hard chime yang ditempatkan di sepanjang trek.

Seseorang hampir dapat membayangkan Hikaru mencoba melarikan diri, tetapi setiap pintu dibanting di depannya saat dia mencapainya.

Prisoner of Love digunakan sebagai lagu soundtrack untuk drama televisi populer Jepang berjudul Last Friends.