Lirik Lagu Get Ready - VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Get Ready - VERIVERY

Yes Tonight

Jinaganeun sigandeul mwol halji malhaebwa

Animyeon naega tto kaeriya

Get Ready Get Ready

Amu geokjeong eopsi saneun ge

Naegen deo geokjeonginde

That's right

Naneun tto meonjeo galge

Get Ready Get Ready

Nareul meomchuryeo haji ma da soyongeopsji

Nawa nuni majuchimyeon

Naneun young haejyeo like benjamin

Beoteun nulleo switch baro teojil geol

Georeumgeori majchwo nae tempo

Dwittarawa naman mitgo

Danggyeobwa my trigger

Deo gakkai come over

1 2 3 & 4 sigan ganeun jul moreul geol

5 6 7 8 9 & 10

Jeoldae domanggaji moshal geol

Yes Tonight

Jinaganeun sigandeul mwol halji malhaebwa

Animyeon naega tto kaeriya

Get Ready Get Ready

Amu geokjeong eopsi saneun ge

Naegen deo geokjeonginde

That's right

Naneun tto meonjeo galge

Get Ready Get Ready

Mwoni mwoni mwoni mwoni mwoni

Jakku chyeodabwa

Irijeori yeogijeogi sorichyeo bwa

Ready steady go

Michin geonji crazy

Ajik neon jal molla

Neoman barabogil wonhandamyeon

Geugeon andwae geugeon andwae

Naege gwaenhan gidaeneun ma

Hansunganil ppuniya

Naneun jeodoljeogin gorilla

Gamdang moshal geoya nal gamdang moshal geoya

1 2 3 & 4 sigan ganeun jul moreul geol

5 6 7 8 9 & 10

Jeoldae domanggaji moshal geol

Yes Tonight

Jinaganeun sigandeul mwol halji malhaebwa

Animyeon naega tto kaeriya

Get Ready Get Ready

Amu geokjeong eopsi saneun ge

Naegen deo geokjeonginde

That's right

Naneun tto meonjeo galge

Get Ready Get Ready