Lirik Lagu Light Up - VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Light Up - VERIVERY

Balkhyeojwo bichnaejwo

Nae heukbaek gateun salmeul

Jaemido eopsgo

Uimido eopsdeon

Nega eopsi nan amugeosdo anijanha

Nega eopsi nan amugeosdo anijanha

Neoreul algi jeone nan

Black all black

Nege ppajyeobeorin nan

Rainbow lights

Blue haessdeon nae ilsangi

Chanranhaejigo

Uulhaessdeon nae saenggagi hwolssin balkajyeosseo

Yeopeul balkhyeojwo nareul saekchilhaejwo

Geori geuman jaego naege gihoereul jwo

Oreuraknaerirakhaneun sai

Naui maeumi

Eoduwojigo issjanha

You know

Balkhyeojwo bichnaejwo

Nae heukbaek gateun salmeul

Jaemido eopsgo

Uimido eopsdeon

Nega eopsi nan amugeosdo anijanha

Nega eopsi nan amugeosdo anijanha

You light up my life

Love me love me love

Balkhyeojwo balkhyeojwo nal

Nega eopsi nan amugeosdo anijanha

Nega isseo nan mwodeunji doel su issjanha

We can work it out

Work it out now

Bichnareul saegyeojwo saegyeojwo mine

Nae ane deureowa

Eodupgo kamkamhan apgireul bichnaejwo

You are my star

Hoesaekbichui i georireul neoro chilhaejwo

Jiruhan jeo bamhaneure bulkkocceul piwojwo

Balkhyeojwo bichnaejwo nae heukbaek gateun salmeul

Jaemido eopsgo uimido eopseo

You light up my life

Love me love me love

Balkhyeojwo balkhyeojwo nal

Nega eopsi nan amugeosdo anijanha

Nega isseo nan mwodeunji doel su issjanha