Lirik Lagu Chikai - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Chikai - Utada Hikaru

Unmei nante shiranai

Kedo kono sai

Sonzai wo mitomezaru wo enai

Hontou ni konna watashi demo ii no

Nee ii no

Anmari kitai sasenai de hoshii yo

Kyou to iu hi wa usu itsuwari no nai

Eien no chikai biyori da yo

Kirei na hana mo shounin mo iranai

Onaji iro no yubiwa wo shiyou

Kuyashikute shikata ga nai

Dasai kurai shigamitsuita mama

Nemuritai mainichi

Yakusoku wa mou shinai

Sonna no dareka wo yorokobasu tame no mono

Ima iu koto wa ukeuri nanka ja nai

Yakusoku demo nai chikai da yo

Usotsuki datta boku niwa modorenai

Asahi iro no yubiwa ni shiyou

Mune no takanari wo kasanete odorou yo

Ima wo ikiru koto wo iwaou yo

Tama ni kotaerarenakunaru namida ni

Kore to itte fukai imi wa nai

Tada mukashi wo totsuzen omoidashi (aa nakitai)

Hirakareta doa kara sashikomu hikari

Kore kara mo zutto soba ni itai

Sentakushi nante mou tokku ni nai

Kyou to iu hi wa kako zenrei no nai

Bokutachi no chikai biyori da yo

Kirei na hana mo shounin mo iranai

Onaji iro no yubiwa wo shiyou