Sinopsis Legendary: Tomb of the Dragon, Petualangan Menangkap Makhluk Mitologi Kadal Raksasa

PIKIRAN RAKYAT - Film Legendary: Tomb of the Dragon bakal kembali tayang pada Senin, 24 Oktober 2022.

Film Legendary Tomb Of The Dragon ini disutradarai oleh Eric Styles. Tak cuma itu, film Tomb of the Dragon juga dibintangi oleh aktor ternama seperti, Dolph Lundgren, Scott Adkins, Nathan Lee, Yi Huang, James Lance, Le Geng, Murray Clive Walker dan pemain pendukung lainnya.

Film Legendary Tomb Of The Dragon merupakan film yang mengusung genre action, adventure, sci-fi dan thriller yang dirilis pertama kali pada tahun 2013.

Sinopsis Legendary: Tomb of the Dragon

Film ini menceritakan kisah seorang pria yang bernama Travis Preston (Scott Adkins). Ia bersama timnya bekerja untuk membuktikan keberadaan berbagai spesies yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia.

Pada awalnya, Travis bersama timnya mencari Cryptid yang merupakan makhluk atau tumbuhan yang keberadaannya telah disarankan namun tidak diakui oleh pihak Konsensus ilmiah.

Dalam misi mengungkap keberadaan Cryptids. Siapa sangka salah satu anggota tim Travis Preston merupakan pemburu berdarah dingin.

Sosok itu bernama Jim Harker (Dolph Lundgren). Jim Harker dan Travis Preston bukanlah teman dekat.