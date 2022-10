Lirik Lagu Terhebat - Coboy Junior dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Terhebat

Hey kawan

Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya takut

Takut tuk mencoba dan gagal, tapi...

Hey kawan

Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya mimpi

Mimpi tuk menjadi berarti karena

Harus kita taklukan, bersama lawan rintangan

Tuk jadikan dunia ini lebih indah

Tak perlu tunggu hebat

(Untuk berani memulai apa yang kau impikan)

Hanya perlu memulai (untuk menjadi hebat raih yang kau impikan)

Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut

Yakini bahwa kamu kamu kamu kamu terhebat

Hey kawan

Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya takut

Takut tuk mencoba dan gagal, tapi...

Hey kawan

Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya mimpi

Mimpi tuk menjadi berarti karena

Harus kita taklukan, bersama lawan rintangan

Tuk jadikan dunia ini lebih indah

Tak perlu tunggu hebat

(Untuk berani memulai apa yang kau impikan)

Hanya perlu memulai (untuk menjadi hebat raih yang kau impikan)

Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut

Yakini bahwa kamu kamu kamu kamu terhebat

Coba cobalah mari kita pasti bisa taklukan dunia dengan mimpi kita

Mari berbagi mari bermimpi bersama kita disini

Yakini kau pasti bisa

Its CJR in the heart

Dan membuatmu percaya

Kamu terhebat seperti singa

Tak perlu tunggu hebat

(Untuk berani memulai apa yang kau impikan)

Hanya perlu memulai

(Untuk menjadi hebat raih yang kau impikan)

Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut

Yakini bahwa (kamu hebat seperti singa)

Tak perlu tunggu hebat

(Untuk berani memulai apa yang kau impikan)

Hanya perlu memulai

(Untuk menjadi hebat raih yang kau impikan)

Seperti singa yg menerjang semua rintangan tanpa rasa takut

Yakini bahwa kamu kamu kamu kamu terhebat

Nanaana. nanana. naanaana. naanaana. naaa.