Lirik INTERMISSION: fLoWer

Urdu

جب تک اس محبت کا پھول نہ کھلے ؛ تب تک اس دل کو سکون نہ ملے

دل دے ہے مجھے, دل دے ہے مجھے, دل دے ہے مجھے

Urdu Phonetic

Jab tak is mohabbat ka phool na khilay

Tab tak is dill ko sukoon na miley

Dil day mujhe, Dil day mujhe, Dil day mujhe

English Translation

Until the flower of this love has blossomed

This heart won't be at peace

Give me your heart

Give me your heart

Give me your heart

Credit