Lirik Lagu Lemonade - NCT 127 dan Fakta di Baliknya

Lemonade – NCT 127

Jedaero geondeuryeosseo you

Tto dwiro sumeoseo neon typing

Neomu swipge boyeo clue

Geuman tteodeureodael timing (Yeah, uh)

Yeah uh deureonae real name

Gajjaneun geolleonae chyeoya hae

Barricade haters come

Wae nareul chajaboda bamsae

I got you

Injeonghae seoneul neomeun gwansim

Woof

Seodulleo sumgyeobwado tanno nal geol proof

Geojit byeonmyeong ttawin deonjyeo to the roof

I'm sippin' all day

Neonen da tumyeonghae geujeo nae nunen

Lemonade

Taste like lemonade, hwijeoeo nan hurricane

An deullyeo ne moksorineun noise

Taste like lemonade, jjarithaji everyday

Samkyeobeoryeo got me feelin’ good

Taste like lemonade, hwijeoeo nan hurricane

An deullyeo ne moksorineun noise

(You know, uh-huh)

Taste like lemonade, jjarithaji everyday

Samkyeobeoryeo got me feelin' good

Dallyeoga like sobangcha

Mudaereul teoteuryeo like 'Cherry Bomb' (Cherry Bomb)

Taega najana 'Irregular'

You can't catch me 'cause I don't wait

Hold up, uh

Doego sipgetji like me

Jillil ttaekkaji bite me

Nega amuri copy

Haedo yeongwonhi bal mit

I just spit, uh-yeah

I don't quit, uh-yeah (No, no)

No counterfeit (No way)

Gamhi hyungnae monnae day and night

Woof

Andari nagetji da tameul nae ma juice

Yakan neowa dalli gutgeonhan ma crew

I'm sippin' all day

Ttabunhan masquerade geujeo nae nunen

Lemonade

Taste like lemonade, hwijeoeo nan hurricane

An deullyeo ne moksorineun noise

Taste like lemonade, jjarithaji everyday

Samkyeobeoryeo got me feelin’ good

Taste like lemonade, hwijeoeo nan hurricane

An deullyeo ne moksorineun noise

(You know, uh-huh)

Taste like lemonade, jjarithaji everyday

Samkyeobeoryeo got me feelin' good

Ijewa mwol haedo neon nothing (Nothing to say)

Keuge uimi eomneun punch

Sijakbuteo chai naneun game

Always winning, never lose

Ppeonhi boineun plot (What's coming)

Neoui gyeolmareun knock down, yeah

And we ain't never ever comin' down

Gogael deureo jikyeobwa

Sip it, sip it down

Ready, ready for it now

NCT, work it out

Ice, ice we gon' chill it out