Lirik Lagu Everybody Knew - Citra Scholastika dan Fakta di Baliknya

Lirik Everybody Knew

Ketika kulihat kau bersama dia

Tak ada penyesalan dalam hidupku

Dan apa yang kurasakan saat ini

Seperti dahulu ku tak mengenalmu

Ketika kulihat kau bersama dia

Tak ada lagi hasrat dalam hidupku

Kepada dirimu yang dulu tercinta

Tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan

Everybody knew you're a liar

Everybody knew you're a player

Everybody knew you're never

Serious risk your love again

And I tell you once again

Baby

Ketika kulihat kau bersama dia

Tak ada penyesalan dalam hidupku

Dan apa yang kurasakan saat ini

Seperti dahulu ku tak mengenalmu

Everybody knew you're a liar

Everybody knew you're a player

Everybody knew you're never

Serious risk your love again

And I tell you once again

Baby

Everybody knew you're a liar (Everybody knew you're a liar)

Everybody knew you're a player (Everybody knew you're a player)

Everybody knew you're never

Serious risk your love again

And I tell you once again

Everybody knew you're a liar (Everybody knew you're a liar)

Everybody knew you're a player (Everybody knew you're a player)

Everybody knew you're never

Serious risk your love again

And I tell you once again

Serious risk your love again

And I tell you once again

Oh baby

