Lirik Trash Talk - Zico feat CHANGMO dan Fakta di Baliknya

Lirik Trash Talk

[Verse 1]

Yo ttukkeongeul yeolgi jikjeonui champagne boteul

Bin jibeseo juin haengsehadeon nomdeul

Party is over

Syoga rujeuhaejin geon mujogeon MC tat

Ama nae jeonyeogi ne choehuui manchani doegetda

I got my swagger back

Sae teuraek baenneun ge injisangjeong

Buseuteo syatdo mot maga nae mokpyoneun injae yangseong

31 sutja 1gwa ppoppo

Z-I to the C-O

Majimak alpabesi geunama nameun gumeong (Yeah)

[Verse 2]

Neul seunimdeulcheoreom mumo

Yugyo seonbideurege gyeokkeo sumo

Yeogi bwabwa nae maguganui teuribyuto

Jal an mora konyak ttaeme koneun neul rudolpeu

No regret on my life, jal an mitjiman

I can swear to God, nae bijeon geugeon wondaehae

Seumulhan sal ttaen mudaeseo sanne biuseum

Nae kkumeun heohwangdoego an doendan mari

Naegen gireum

Changmoran ireum ttaettaeron dogiraedo gyeolguk ideuk

You did it, you see that

Okay, let's go get'em

[Chorus]

You

Only attracted to the big match

Jyaenen hwanjanghae raepeokkiri pi twigil ttae

An meokyeo underdog deurui trash talk

Peuroneun don doeneun geonman taiteul georeo

Fight yo, I won't fight you know

I won't fight yo, I won't fight you know

I won't fight yo, I won't fight you know

Himsseugi akkawo jeokdanghi kkapchyeo neo

[Verse 2]

Kkwae beolji

Nae seuseuroga

Jabongaija Factory

Maeiri winning gokkamni

Biteu wieseo sencheok haesseumyeon

Geungeo inneun jigap ollyeobwa neoui geu oensone

Eopseumyeon nameun soneuro naege

Gyeongui pyohal keullaep chyeo

Taep chyeo ne paeneun an bwado ppeonhae nan gaembeulleo

Direkteo mujiseong eokkkadeullo tte ssin chaewo

Giureojin pildeueseo da jaekkin

Seutapeulleieo

Nae gong swipge an naejwo never guksecheong ppaego

Nega anira han ge mianhagedo

Naegeneun maja

Aneun jihyega neomchyeona

Geurae dul da mwon marinji ara

Yeonggwangin jul ara

Uri daehwaneun non-fungible talk

Eolmainji ara

Jyaene poktan bareon ttaeme na ppang teojyeotjana

$1 000 kicks and a brand new whip

Ne jeon jaesan boda hwolssin bissan idea

02 031

Gyeolguk bandoreul sonagwie jwieo

You did it, you see that

Okay, let's go get'em

[Chorus]

You

Only attracted to the big match

Jyaenen hwanjanghae raepeokkiri pi twigil ttae

An meokyeo underdog deurui trash talk

Peuroneun don doeneun geonman taiteul georeo

Fight yo, I won't fight you know

I won't fight yo, I won't fight you know

I won't fight yo, I won't fight you know

Himsseugi akkawo jeokdanghi kkapchyeo neo

[Outro]

Errbody talkin bout A versus B

B versus C, nah, these verses all what you need

Get ya selves on pay-per-view, yo

Fight yo, I won't fight you know

I won't fight yo, I won't fight you know

I won't fight yo, I won't fight you know

Himsseugi akkawo jeokdanghi kkapchyeo neo

Himsseugi akkawo jeokdanghi kkapchyeo neo

Credit

Artis: ZICO