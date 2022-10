Lirik Lagu Naked as We Came – Iron and Wine dan Fakta di Baliknya

Naked as We Came – Iron & Wine

She says, “Wake up, it's no use pretending”

I'll keep stealing, breathing her

Birds are leaving over autumn's ending

One of us will die inside these arms

Eyes wide open, naked as we came

One will spread our ashes around the yard

She says, “If I leave before you, darling

Don't you waste me in the ground”

I lay smiling like our sleeping children

One of us will die inside these arms

Eyes wide open, naked as we came

One will spread our ashes around the yard

Credit

Artist: Iron & Wine

Songwriter, Vocals: Sam Beam

Backing vocals: Sarah Beam

Keyboards, Drums, Producer: Brian Deck

Fakta

Naked as We Came menceritakan tentang kelahiran diri kita serta kisah cinta seseorang bersama orang yang ia cintai sampai mereka tua dan meninggal.

Penggalan "one will spread our ashes around the yard" merupakan konsep kremasi yang menyatakan bahwa mereka akan tetap dekat bersama meski salah satunya sudah tidak ada secara fisik.

"One of us will die inside these arms" menyatakan bahwa mereka tidak bisa menghindari bahwa salah satu dari mereka akan ditinggal terlebih dahulu, tetapi penggalan "if I leave before you darling, don't you waste me in the ground" seolah memohon kekasihnya untuk memulai hubungan baru dan tidak terlalu lama berduka.

Namun ada pula yang merasa bahwa sebagian dari lagu ini merujuk kepada kisah Nabi Adam dan Hawa. Penggalan "eyes wide open" seolah menceritakan apa yang terjadi pada mereka setelah memakan buah terlarang. (Katiasa Utami)*** **