Kembali Pamer Kemesraan dengan Istri, Ganjar Pranowo: Jaga Jarak Kecuali dengan 'The Special One'

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali memamerkan kemesraannya dengan sang istri.

Usia pernikahannya dengan Siti Atiqoh Supriyanti berlangsung sudah lebih 21 tahun hingga kini.

Ia juga kerap mengunggah kemesraan bersama sang istri saat pergi keluar di media sosialnya.

Kali ini, ia pun kembali mengunggah kemesraan dengan sang istri pada akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo pada Sabtu 20 Juni 2020.

Dalam unggahannya, ia menampilkan ulang unggahan dari akun Instagram pribadi sang istri @atikoh.s.

Pada unggahan tersebut, Ganjar maupun Siti mengingatkan untuk menjaga jarak di masa pandemi saat ini.

"Jaga jarak please... kecuali dengan 'the special one' yang sudah halal," tulisnya.