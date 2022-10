Lirik lagu Holo – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Holo – Lee Hi

Hollo inneun ge gamanhi inneun ge

Eoryeoun iringayo

Hollo isseodo gachi isseodo

Oeroun geon gatayo

One day it will stop



Malhaneun daero saenggakan daero

Doeneun geot aningayo

Haetbicheul jjoego sum swieo bwado

Swipjineun anneyo

One day it will stop



And I'm gonna stop cryin', stop feelin', stop thinkin' 'bout you my babe

Ije geuman ul geoya naol geoya nareul deo akkyeojul geoya

And I'm gonna stop



Jyaeboda naega naboda jyaega

Naeun ge jungyohangayo

Sumaneun nareul goerowohada

Ije jom algesseoyo



Gamanhi anja geokjeonghagien

Nan neomu sojunghaeyo

Deullyeodabwayo mamsogui minnat

Geudaero gwaenchanayo

It's gotta stop



And I'm gonna stop cryin', stop feelin', stop thinkin' 'bout you my babe

Ije geuman ul geoya naol geoya nareul deo akkyeojul geoya

And I'm gonna stop

And I'm gonna stop



Hollo inneun ge gamanhi inneun ge

Eoryeoun iringayo

Hollo isseodo gachi isseodo

Oeroun geon gatayo

One day it will stop

Credit

Artis : Lee Hi

Tahun Rilis : 2020

Produser : Ahn Shin Ae

Fakta di Balik Lagu Holo – Lee Hi

Holo merupakan lagu yang pertama kali dirilis Lee Hi setelah memutuskan untuk bergabung dengan agensi Hip-hop Korea Selatan, AOMG.

Dirilis pada 23 Juli 2020, Holo dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sendiri. Lagu ini ditujukan agar bisa memberikan ketenangan pada para pendengarnya.

Lagu ini menandakan comeback pertamanya setelah lebih dari satu tahun. Dengan alunan piano dan musik ballad yang melankolis, Lee Hi memberikan pesan penghiburan kepada dirinya sendiri yang telah melewati masa-masa kesendiriannya. Melalui lagu ini, Lee Hi menyampaikan lirik yang sarat akan makna.

Sampai saat ini, video musik Holo milik Lee Hi telah ditonton sebanyak 19 juta kali di Youtube. Lagu ini juga telah diputar sebanyak lebih dari 43 juta kali di Spotify. (Anggita Laras Syanlindri)***