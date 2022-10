Lirik lagu Savior – Lee Hi ft. B.I dan Fakta di Baliknya

Savior – Lee Hi ft. B.I

Neon machi unmyeongcheoreom

Hamkke isseumi jayeonseureowo

Jun jeokdo eomneun nae mamui jogageul

Neon imi gajigo isseo



Jeolmang eomneun sarang isseulkka

Neon nal eodiro deryeogaryeona

Jeongmal neoneun eonjekkajirado

Nae yeope isseojul su isseulkka



Naui guwonja haneuri naeryeojusyeonna

Neoreul ango seulpeun kkumeul kkueotda

Neoreul bon sungan mareopsi al su isseotda

Nae insaengeul mangchil guwonjaran geol



Neon machi yeonghwacheoreom

Nareul teukbyeolhage mandeureojwo

Sumeul swineun geotdo uimireul buyeohage dwae

Modeun areumdaun geotdeure nal tuyeonghage dwae

Sseuldeeopsi nal salgo sipge hae



Jeolmang eomneun sarang isseulkka

Neon nal eodiro deryeogaryeona

Jeongmal neoneun eonjekkajirado

Nae yeope isseojul su isseulkka



Naui guwonja haneuri naeryeojusyeonna

Neoreul ango seulpeun kkumeul kkueotda

Neoreul bon sungan mareopsi al su isseotda

Nae insaengeul mangchil guwonjaran geol



Hyeoe nokji aneul daneodeureul kkeonae

Yeppeuge pojanghago seoroui sesangeul geonne

Moreul ri eopjana eochapi sarangeun byeonhae

Charari yeongwoneul minneun jjogi maeumeun pyeonhae

Hwipsseullyeo tteonaeryeoga geugoseseo urineun eotteon pyojeong jieulkka

Gwageoneun huimihago miraeneun mijihajana

Geunyang dari tteumyeon dulmanui gungjeoneuro tteonalkka



Naui guwonja haneuri naeryeojusyeonna

Neoreul ango seulpeun kkumeul kkueotda

Neoreul bon sungan mareopsi al su isseotda

Nae insaengeul mangchil guwonjaran geol



Credit

Artis : Lee Hi, B.I

Tahun Rilis : 2021

Album : 4 ONLY

Fakta di Balik Lagu

Savior merupakan proyek kolaborasi ketiga antara Lee Hi dan B.I. Pada Juni 2021, Lee Hi dan B.I berkolaborasi lewat Daydream, salah satu lagu dalam album milik B.I yang berjudul Waterfall. Sementara, pada tahun 2019, keduanya berduet dalam lagu bertajuk No one.

B.I terlibat langsung dalam penulisan lirik Savior, tak hanya itu, B.I juga bertindak sebagai komposer.

Savior memiliki makna sebagai penyelamat. Keseluruhan lagu ini juga bercerita tentang pertemuan dua orang yang pada akhirnya saling membantu dan menguatkan.

Keduanya juga membintangi video klip musik Savior. Lee Hi dan B.I beradu peran dalam video musik yang dirilis oleh AOMG, agensi dari Lee Hi. Video musik tersebut berhasil mencapai satu juta penayangan dalam waktu kurang dari 12 jam sejak perilisan pertamanya.

Salah satu potongan lirik yang berhasil membuat luluh hati penggemar yaitu “Kau membuatku merasa istimewa. Kau membuatku berpikir bahwa hal-hal kecil seperti bernafas memilkki arti. Aku dapat membayangkan diriku bersama dengan setiap hal yang indah. Kau membuatku ingin hidup,”. (Anggita Laras Syanlindri)**