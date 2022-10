Lirik Lagu Gelora Cintaku - Trio Lestari dan Fakta di Baliknya

Gelora Cintaku – Trio Lestari

Entah bagaimana cara mengungkapkannya

Alasan cinta yang ada di dalam dada

Semua tahu ku telah ada yg punya

Hati ini sudah tak lagi available (available)

Sorry brother you're not available

Jangan mengaku bujangan di antara dewi (dewi)

Aku yg single yang menanti kekasih hati

Kau membujang sedari dulu

Terpesona hatiku padamu

Kau beri ku nada biru

Oh tunjuk samudra mana yang harus kutempuh

Akan ku kayuh hatiku ke hatimu hoo-oo

Lestari cintamu cintaku

Oh tunjuk samudra mana yang harus kutempuh

Akan kukayuh hatiku ke hatimu hoo-oo

Lestari cintamu cintaku selamanya

Entah bagaimana cara mengungkapkannya

Hati ini sudah tak lagi available (available)

Sorry brother you're not available

Jangan mengaku bujangan di antara dewi (dewi)

Aku yang single yang menanti kekasih hati

Kau membujang sedari dulu

Terpesona hatiku padamu

Kau beri ku nada biru

Ohh

Tunjuk samudra mana yang harus ku tempuh

Akan kukayuh hatiku ke hatimu hoo-oo

Lestari cintaku cintamu