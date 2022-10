Lirik Lagu Zombie – Day6 dan Makna di Baliknya

Lirik Lagu Zombie

eojeneun eotteon narieossna

teukbyeolhan ge isseossdeonga

tteoollyeo boryeo hajiman

byeoldareul geon eopseossdeon geot gata

oneuldo ttokgati heulleoga

naman ireohge himdeulkka

eotteohge gyeondyeoya halkka

maeumkkeot sorichyeo ulmyeon naajilkka

Yeah we live a life

najgwa bameul banbokhamyeonseo

Yeah we live a life

mwonga bakkuryeo haedo

hal su issneun geosdo

gajin geosdo eopseo boyeo

I feel like I became a zombie

meoriwa simjangi teong bin

saenggak eopsneun heosuabi

eonjebuteo ireohge doen geolkka Oh why

I became a zombie

nan tto georeo jeongcheo eopsi

naeildo dareul geot eopsi

geujeo jame deulgimaneul gidarimyeo sara

Yeah we live a life

eodum sogeseo nuneul tteun chaero

This meaningless life

pyeonhi swigo sipeodo

kkumkkugo sipeodo

amugeosdo haji moshae

I feel like I became a zombie

meoriwa simjangi teong bin

saenggak eopsneun heosuabi

eonjebuteo ireohge doen geolkka Oh why

I became a zombie

nan tto georeo jeongcheo eopsi

naeildo dareul geot eopsi

geujeo jame deulgimaneul gidarimyeo sara

da teoreonohgo Wanna cry

da naeryeonohgo Can I cry

mareun nae nunmureul dollyeojwo

Oh oh