Lirik Lagu How Can I Say - Day6 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu How Can I Say

I hate me now

Seolleji anneun naega shireo

Nae maeumi eonjengabuteo

Deoneun baneunghajil ana eh

Hate me now

Shigeobeoryeosseumyeon jogesseo

Nareul boneun geu nunbiche

Sarangi eopseumyeon jogesseo

Baby neon cham haemalkge

Nal saranghandae

Nado rago malhago shipeo (no no no)

Neon ttatteuthage

Nal barabol ttae

Imi kkeutna beoryeotdan geol alkka (sorry)

Eotteoke malhae

Neon ajikdo nawa hamkke hal ttae mada

Haengbokhae haneunde

Eotteoke malhae

Nae maeumeun imi tteonatdaneun mal

Chama naojiga ana

Oh how can I say

I hate me now

Ireon naega neomuna miwo

Neowa tteoreojyeo isseul ttae

Pyeonhage neukkyeojineun naega eh

Hate me now

Nunchireul chaesseumyeon jogesseo

Haneopshi malkeun nuneuro

Misoreul boiji marajwo

Baby neon cham haemalkge

Nal saranghandae

Nado rago malhago shipeo (no no no)

Neon ttatteuthage

Nal barabol ttae

Imi kkeutna beoryeotdan geol alkka (sorry)

Eotteoke malhae

Neon ajikdo nawa hamkke hal ttae mada

Haengbokhae haneunde

Eotteoke malhae

Nae maeumeun imi tteonatdaneun mal

Chama naojiga ana

Oh how can I say

(I don't love you no more)

No more

(I don't love you no more)

Neol saranghago shipeodo hal suga eopseo

(I don't love you no more)

Imi tteobeorin nae mam

(I don't love you no more)

I can't love you no more

Eotteoke malhae

Neon ajikdo nawa hamkke hal ttae mada

Haengbokhae haneunde

Eotteoke malhae

Nae maeumeun imi tteonatdaneun mal

Chama naojiga ana

Oh how can I say

Credit