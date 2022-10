Putri Delina Akhirnya Ajak Bintang Anak Teddy Pardiyana Jalan-jalan, Netizen Soroti Wajahnya

PIKIRAN RAKYAT - Anak komedian Sule, Putri Delina menjadi sorotan setelah mengajak adik sambungnya, Bintang jalan-jalan ke salah satu wisata di Bandung.

Melalui laman Instagram miliknya, Putri Delina membagikan beberapa foto kebersamaannya dengan Bintang, ia juga mengajak Ferdy saat bertemu adik sambungnya,

Putri Delina juga menuliskan quote dari Steven Maraboli dalam foto kebersamaannya dengan Bintang.

"Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them. --Steve Maraboli," kata Putri Delina dalam unggahan Instagram @putridelinaa.

Putri Delina membagikan tiga foto bersama Bintang dan Putri, ketiganya terlihat asyik menikmati wisata di Dago Dreampark, Bandung.

Selain itu, Putri Delina juga membagikan momen saat ia dan Ferdy mengajak Bintang melihat binatang.

Unggahan Putri Delina itu justru menjadi sorotan, banyak komentar yang mempertanyakan nasib Bintang saat ini.

