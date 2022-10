Lirik Lagu Hayya-Hayya – OST Piala Dunia 2022 dan Fakta di Baliknya

Hayya-Hayya (OST Piala Dunia 2022) - Trinidad Cardona feat Davido dan Aisha



Hayya, Hayya, Hayya (Yeah)

Hayya, Hayya, Ha— (You know what it is)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha— (Redwood)



Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha—

(Davido)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha—



I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, eh, eh

I wanna party, party eight days a week



I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down



(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never



(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never



Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Life can be up and down but what can you do, eh?

We navigate through all the rough and the smooth, yeah

We got that rock 'n' roll, that rhythm and blues, yeah, yeah

I'm never blue if I am rockin' with you



I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down



Yeah, you can hop on your own wave

(Yeah, you can ride it for life)

But every journey is better

(When you got love on your side)

Credit

Artis: Trinidad Cardona feat Davido dan Aisha.

Album: FIFA 2022 (OST Piala Dunia Qatar 2022)

Dirilis: 1 April 2022

Genre: Reggea dan R&B

Songwriters: Trinidad Cardona, Pat Devine, Adil Khayat, Mehdi Bouamer

Produser: RedOne

Label: Universal Music

Fakta di Balik Lagu

Hayya-Hayya (Better Together) adalah lagu resmi dari Piala Dunia Qatar 2022, yang telah ditampilkan untuk kali perdana di Doha, Qatar, pada Jumat 1 April 2022.

Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi asal Qatar Aisha yang berkolaborasi dengan musisi dari Amerika Serikat Trinidan Cardona dan Davido solois dari Afrika.

Lagu single OST Piala Dunia Qatar 2022 itu dipilih FIFA karena berhasil menampilkan karakter kuat koleksi multi – lagu, yang dibawakan oleh tiga penyanyi yang memiliki genre musik beragam.

Saat dirilis untuk pertama kali, FIFA memberikan apresiasinya atas lagu Hayya-Hayya dikarenakan mampu membangkitkan spirit bagi para pemain sepak bola yang akan berlaga di Piala Dunia 2022.

Lagu ini juga melambangkan kekuatan suara-suara dari Afrika, Amerika dan Timur Tengah.