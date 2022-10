Fosfen Music Festival 2022 Siap Gebrak Kota Bandung, Berikut Lineup Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia perlahan mulai pulih dari pandemi, konser musik pun kembali hadir setelah dua tahun sempat dilarang karena Covid-19.

Salah satu festival musik yang akan hadir adalah Fosfen Music Festival, ajang ini merupakan festival musik besar di Bandung yang sayang dilewatkan.

Sejumlah musisi ternama akan memeriahkan Fosfen Music Festival yang akan digelar di Laswi Heritage Bandung.

Festival musik yang diselenggarakan Tropical Event Organizer dan MyMedia itu berlangsung dua hari, 12-13 November 2022.

Setidaknya ada lebih dari 40 musisi dengan beragam genre yang akan memeriahkan panggung Fosfen Music Festival.

Pada hari pertama, musisi yang akan tampil di antaranya:

1. Mocca

2. Endah & Rhesa

3. The S.I.G.I.T

4.White Shoes & The Couples Company

5. Seringai

6. Coldiac

7. Perunggu

8. Iqbaal Ramadhan feat. Oom Leo

9. Sore

10. Lomba Sihir

11. Bilal Indra Jaya

12. Grrrl Gang

13. Maliq & D'essential

14. Avath

15. The Adams

16. Rocket Rockers

17. Diskoria

18. Danilla Riyadi

19. The Changcuters

20. Barry Likumahuwa & The Rhytm feat. Audrey Tapiheru, Matthew Sayersz, Rayen Pono, Renewal (Tirbute to Utha Likumahuwa)

Sementara deretan musisi yang tampil pada hari kedua yaitu:

1. Kelompok Penerbang Roket

2. Jamrud

3. D'Masiv

4. Stars & Rabbit

5. Sal Priadi

6. Reality Club

7. Efek Rumah Kaca

8. Shaggy Dog

9. Rub of Rub

10. Soegi Bornean

11. The Panturas

12. JKT48

13. Rumah Sakit

14. Basboi

15. Club Dangdut Racun

16. Hursa

17. Pee Wee Gaskin

18. Om PMR feat. Johny Iskandar

19. Lalahuta

20. Baraktak

Akan terdapat dua main stage dan satu mini stage untuk performer.

Selain menikmati musik, penonton juga dapat mengunjung chill area, food and beverages stall, beserta stand thrift shop yang tersedia di area konser.***