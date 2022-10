Lirik Lagu Odo – Ado dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Odo – Ado

Hanpa nara K.O. fuwa fuwa shitai nara douzo

Kaien junbi shichaou ka naite mo waratte mo aishite ne

Hora Say No teion hibikasero

Nandakana... tte tsumannai koto mo aru deshou

Ronrii ronri no nooto handii honki dassou

Yan nacchate doro ni Bad gohatto darou ga oborete ochite

Soro soro ikka

Motto ganbatte agaru made motto ganbatte

Tsunagarou hitori yori futari fuetara anshin shinpai nai ya

Alright makasete Don’t Mind

Nami ari nandai minna de nokkacchaeba

Angai sakutto icchaisou

Hanpa nara K.O. fuwa fuwa shitai nara douzo

Kaien junbi shichaou ka naite mo waratte mo aishite ne

Hora Say No teion hibikasero

Koyoi wa anten paatii

Woah odoridase odoridase kodoku wa sakkin manin orei

Woah itami made oshea de kokora de baibai Let go

Donna rettoukan da to te sokkyou no kesshouban de

Osaekonde tsukkonde shimacchau desho

Up and down na tenshon

Nee maicchaten no soutou

Dobatto fukidasu no wa honne no hitorigoto

"Betsu ni kyoumi nai"

"Toku ni kankei nai"

Fusagikonde zeppou zecchou e

Aizu wo kanadete PrrPrrPrr

Hora atsumate yakou da

Naite ikou