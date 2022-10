Lirik Lagu New World – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu New World – VICTON

Natseon deut dagaoneun jeo bicheun

Yeollyeoinneun mun sairo

Ijen sone daeul geot gata

Geu gidarim kkeuteseo

Dasi hanbal dagaseol ttae boineun singiru

Naui nunapeseo pyeolchyeojin supyeongseon neomeo view

Neolbeun sesangeul magaseon

Jeo deunopeun byeok ape

Duryeoumi boda apseo

Matseo deo jasin itge

Jeo taeyangbichi bichun banghyangeuro ga

Eoduun sesangui kkeuteseo du pareul keuge beollyeo

Deo budichyeo deo neomeojyeo

Dasi han beon ireoseo neomeoseo

Nae mami deil deusi tteugeoun yeolgi sok

Sumeoitdeon naui nalgael pyeolchyeo

Born to be one geuryeobwa neoui modeun geot

I'm flying to be one seonmyeonghae neon hyeonsiri dwae fly

Nunbusige naegero yeollige doel new world

Hwaryeohaejin bulbit geugoseuro flying

Born to be one saerowo neoui modeun geot

I'm flying to be one nunapui neon unmyeongi dwae fly

Du nuneul tteo ijeya sijakdoeneun new world

Ssodajineun haetbit haneul wiro flying