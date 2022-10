Lirik Lagu The Chemistry – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu The Chemistry – VICTON

Doo doo doo doo

Doo doo doo doo

Doo doo doo doo

Tteollyeooneun geol

Neo oneulttara mwonga jom dalla

Geunde neon pyeongsowa ttokgata

Wae ireolkka cham aireonihae

Tteollineun shimjang ganjireomne

Ttakhi nappeujin aneunde myohan gibun

Iyureul moreuneun jigeum neon

Geunyang nae chingu

Hilkkeum chyeodaboda nuni majuchyeo

Pparappimppamppam

Tteollyeooneun geol

Maeilmaeil matawatdeon hyanggie ay

Neukkyeojineun geol

Syowindoe bichineun uri moseube

Girl mwonga isseo

Eosaekhage bakkwin gonggi

Mideul su eopseo yeope itneun

Neo eojerangeun dalla

Make me high

Dugeungeoryeo oh seollego itneun nae mam

Oneul isanghae neo

Anabogo shipeojyeo

Michyeotna bwa wae ireoneunji

Oh mystery jogeumsshik

Dagaga aranael geoya

Jigeum neo maldo an dwege yeppeo

Eonjebuteonji oh jakku gatgo shipeojyeo

Michyeotna bwa wae ireoneunji

Oh right now

Oneul kkok dagaga hwaginhal geoya

Doo doo doo doo

Doo doo doo doo

Neowa nan sarangi anin

Ujeongirago ujeongirago

Mareul haedo meorissogen

Neoman geuryeojindago

Uriga teureojilkka

Honjaseo nan dwemutgo itjanha