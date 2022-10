Lirik Lagu To My First - NCT DREAM dan Fakta di Baliknya

To My First – NCT DREAM

Modeun cheoeumeneun nega itji

Majimakkkaji neoigil baratji

Dasi neoreul mannan sunganjocha nan

Jeonghaejin unmyeongira mareul haetji

Ulgo utdeon geunal maneun geoseul hamkkehan

Naijiman neogetjiman

But let it go let it go yeah

Goodbye geuman neoreul tteonaryeo hae

Deo isang byeonhaebeorin urireul

Nan bol su eopseo

Tteollyeooneun ipsureul mun chae

Majimak neoreul nune damgo

Insareul jeonhae

Urin neomuna eoryeotgo

Geuttaen sarangeul mollasseo

Sunsuhaetdeon uril namgyeodugoseo

My love is always

Naegen yuilhan kkumin deut

Neol kkok kkeureoanatjiman

Gongheohaejyeo More

Mirogachi eongkyeobeorin damman

Doepureoboji honja kkeuteopsi So we

Haepi ending seutoril

Gidaehan uri yaegin

Magi naerin Memories

Ibe maemdora gyesok samkyeobeoryeotdeon mal

Ijen jeonhalge neoege oh

Eoryeotdeon neowa na (nunbusyeotdeon nal)

Dorabomyeon deo binna (geu nuguboda)

Geureochiman geuraetjiman

But let it go let it go