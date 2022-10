Lirik Lagu What Time Is It Now – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu What Time Is It Now – VICTON

Don't be late now

What time is it now

Don't tell me lie uh

What time is it now

Jigeum myeot sin de (right now)

Eotteohge neon geurae (waenyamyeon)

Naega neol ireohge ireohge ireohge

Orae gidarinikka wae jakkuman

Yeah tteokbabeul tucheokhae

Gateun paeteon jigyeowo you na man

Ujjujju haji ma na keosseo

Hwanan geo kkameogeo

Geuman sseudamsseudam hae

I'll be your baby baby baby

Maeilmaeil naneun jinjja yamjeonhi isseotneunde

Neul honjayeotdeon naege naege nega piryohae

But neon neon neon neon tto

(What time is it my babe)

Eodil bwa yeogiya

Naega malhago itjanha

Just ra ra ra right now (say it)

Wa wa wa what time is it

Eodil ga mwohada ijeya

Nal boreo ondaneun geo

Yayayayaya (say it)

Wa wa wa what time is it now

Woo woo woo woo

Woo woo woo woo woo

Oh God, what time it it now

Naega gidarineun geol jeoldae itji ma

Nan ajik no no jaemin TV ap

Nan neo ttaemune jinjja michil nam

Doego itneun geo gata baby

Deo isangeun an barae nungil jom naege

Bangguseok an na hollo jibe

Ne moksoriman gidarida jichine

Neo jeongmal waeirae waeirae

Wait a minute

Ibul bakkeun neomunado wiheomhae

Neul oerowotdeon naege

Nega dagaon sungan

Say ye ye ye ye but

(What time it it my babe)