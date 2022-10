Lirik Lagu Mayday – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mayday – VICTON

Losing all my sleep on you

Tteugeowotdeon comet, eojireopdeon jet lag

Maybe igeon empty set

Nae simjangkkaji jeonbu ppaeatgyeobeorin deuthae yeah

I wanna geu sogeseo nollyeojwo

Neon ama nal pumeun village

Ne pumeseo feel me and calm me down

Juchega andwae heal me

Love is blind but your love is unkind

Geurae geureoke geu teure gadun chae

Again again chillin' me

Fire off a mayday but I can't wait

Fire off a mayday uh

Fire off a mayday but I can't wait

Fire off a mayday

Mayday Mayday Mayday

Answer me now

Geurae igeon S.O.S

As always

Hol' up

Amado i sangtaero die young

But never mind like cobain

You make me go insane

Banbokdoen hwanyeongeun maze

Sumjungnyeo samkin moanin'

Don't wanna give up, mot tteonage

Neon nae soneul kkeureodanggiji

Neon sigeobeorin deuthae

Tto chagapge jamgineun pado

Kkeutdo eopsi ewossaneun

Buraneun killin' me