Lirik Lagu Never Goodbye - NCT DREAM dan Fakta di Baliknya

Never Goodbye – NCT DREAM

Scratch that bring it back

(Shook! Shook! Ha)

Ne apeseon

Glitch Mode

Onmomi gojang nasseo Reload

Nan eojil eojil eojil dutong

Tto dolgo dora

I'm in Glitch Mode

Jeone eopteon Situation

Neo anim neoman Repetition

Trouble trouble like a miscode

Bisangi geollyeo

Beo beopeoringiya

I'm on that Glitch Mode

Enjin Sound wiheomhae

Gyeokkeun jeok eomneun Pit a pat

Nega dagawa Whoop! The whoop

Wae sumi meotneunde

Gasokdoreul taneun shimjang

Go speeding up

I gamjeongeun eotteon maldo

Can't get enough

Watch me Imma be crazy

Jeohangdo mothago Hands up

Dolikyeo nwa Into my mind

Hanbange peojineun Ransom

Wae irae wae irae wae

Igeon chimyeongjeogin satae

Shutting me down jeeo bulga

Modu da Say I'm too much

Nega molgo oneun

Daldidan sonagie

Jageun ssagi dodana

Supeul kiweonae

Growing up to heaven

Touching on the sun

Neoreul amuri amuri

Magado jaranago

Trouble trouble like a miscode

Bisangi geollyeo

I'm on that Glitch Mode

I'm on that Glitch Mode

I'm on

Scratch that bring it back

(Shook! Shook! Ha)

Ne apeseon

Glitch Mode

Onmomi gojang nasseo Reload

Nan eojil eojil eojil dutong

Tto dolgo dora

I'm in Glitch Mode

Jeone eopteon Situation

Neo anim neoman Repetition

Trouble trouble like a miscode

Bisangi geollyeo

Beo beopeoringiya

I'm on that Glitch Mode

Code is beopeoring chilhae i Scene

Neoye mimoneun Clickbait going

Nege Auto pilot in the air