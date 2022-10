Lirik Lagu Hot Sauce - NCT DREAM dan Fakta di Baliknya

Hot Sauce – NCT Dream

Hot sauce gipi dip that eh

Nal ttara neon twist that eh

Hot sauce taoreul ttae ooh

Ipmattaero golla ma dish

Neon mweoga gunggeumhae

Naneun neomane chef

Igeon neoreul wihan plate

Yeah naega mat boyeo julge

Shiganeun chungbunhae jigeum uri

Nunchido boji ma geujeo taste it

Nae bibeopeun saekdareun spicy

Saljjagman seuchyeodo jeongshineopji

Seoltangi ballin masen

Inae jilligi shwiweo

Tteugeoun naye feelin'

Jigeum neukkyeotji neon

Neowa nae sai seonmyeonghi boin

Keojyeoman ganeun yeolgi

Nan ogameul kkaeweo ne mameul kkaeweo

Teojil geonman gateun ma skill

Golla ma dish

Golla ma dish

Golla ma dish

Hot sauce gipi dip that eh

Nal ttara neon twist that eh

Hot sauce taoreul ttae ooh

Ipmattaero golla ma dish

Aye bangshim hajima

Uh binteumi eopseul tenikka

Yeah neon jageukjeogin nae gamgak

Ooh ganeunghagenni gamdang nope

Yeah yeah beotil teogi eopjana

Nah ginjangeul deo pulgoseo neon

Bon appetit now that's right

Juche mot hae jakku ppajyeodeuneun mat

Cuz you can't stop

Nan kkeutkkaji get ya

Chatge dwel geol every day

(And every night)

Jungdokdwae imi neon

Ne mameul deo seokkeonwa

(Ijen namgimeopshi)

Gyesok weonhage dwae

Eojireon meori ne du sonbari

Ikkeullyeo naege imi

Jom deo jageukjeogil mae sungandeuri

Gangnyeolhae what we gon' eat