Lirik Lagu Cause You’re My Schatzi – Jaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Cause You’re My Schatzi - Jaz

Aku di sini untukmu

Ingin memulai sesuatu yang baru

Aku dan kamu belajar dari yang

Lalu

Aku dan kamu

Sama-sama tahu

Kita takkan terpisah

Di takdir kan satu

Aku sayang kamu

I love you

I'll stand by you

'Cause you're my schatzi

Semua salamu di waktu itu

Takkan merubah rasaku padamu

Seperti lagu sampai jadi

Debu

Aku dan kamu

Sama-sama tahu

Kita takkan terpisah

Di takdir kan satu

Aku sayang kamu

I love you

I'll stand by you

'Cause you're my schatzi

Aku sayang kamu

I love you

I'll stand by you

'Cause you're my schatzi

Maukah kau hidup dengan ku

Ku jadikan kau seorang ratu

Tak pedulikan masa lalu

Yang lalu sudahlah berlalu

Dengar kan tulus hati kecilku