Sinopsis Film The Space Between Us: Kisahkan Misi Pengembangan Manusia di Luar Angkasa

PIKIRAN RAKYAT - Film The Space Between Us bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Jumat 21 Oktober 2022.

The Space Between Us merupakan film bergenre drama, Romance, dan Sci-Fi disutradarai oleh Peter Chelsom, serta ditulis oleh Allan Loeb, Stewart Schill, dan Richard Barton Lewis.

Tak cuma itu, film The Space Between Us dibintangi ole Asa Butterfield, Britt Robertson, Gary Oldman, Carla Gugino, Janet Montgomery, dan aktor kenamaan lainnya.

Baca Juga: Ketua KPAI Tuding Lesti Kejora Manfaatkan Anak Agar Tak Kehilangan Cinta Rizky Billar

Sinopsis Film The Space Between Us

Film The Space Between Us bermula dari kisah seorang miliarder bernama Nathaniel Shepherd sekaligus CEO Genesis meluncurkan misi pertama untuk menjajah Mars.

Nathaniel merekrut astronot Sarah Elliot, yang saat itu tengah hamil. Saat mendarat di Mars, Sarah pun melahirkan seorang putra bernama Gardner.

Nathaniel merahasiakan Gardner, dia mencoba untuk menghindari hubungan sosial dengan manusia di Bumi demi keselamatan dan kesehatan Gardner.

16 tahun kemudian, Gardner meretas robot yang membantunya untuk mendapatkan akses ke barang-barang pribadi ibunya.