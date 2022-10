Lirik Lagu Sweet Night – V BTS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sweet Night – V BTS

On my pillow

Can’t get me tired

Sharing my fragile truth

That I still hope the door is open

Cuz the window

Opened one time with you and me

Now my forever’s falling down

Wondering if you’d want me now

How could I know

One day I’d wake up feeling more

But I had already reached the shore

Guess we were ships in the night

Night night

We were ships in the night

Night night

I’m wondering

Are you my best friend

Feel’s like a river’s rushing

through my mind

I wanna ask you

If this is all just in my head

My heart is pounding tonight

I wonder

If you

Are too good to be true

And would it be alright if I

Pulled you closer

How could I know

One day I’d wake up feeling more

But I had already reached the shore

Guess we were ships in the night

Night night

We were ships in the night

Night night

Terjemahan Bahasa Indonesia

Di atas bantalku

Tidak bisa membuat saya lelah

Membagikan kebenaran rapuh saya

Bahwa saya masih berharap pintunya terbuka

Karena jendelanya

Dibuka satu kali dengan Anda dan saya

Sekarang saya selamanya jatuh

Ingin tahu apakah Anda menginginkan saya sekarang

Bagaimana saya bisa tahu

Suatu hari saya terbangun dengan perasaan lebih

Tapi saya sudah mencapai pantai

Kira kita kapal di malam hari

Malam malam

Kami adalah kapal di malam hari

Malam malam

Aku bertanya-tanya

Apakah kamu sahabatku

Rasanya seperti sungai yang deras

melalui pikiranku

aku ingin bertanya padamu

Jika ini semua hanya ada di kepala saya saja

Jantungku berdebar malam ini

aku penasaran

Jika kamu

Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan

Dan apakah akan baik-baik saja jika saya

Menarikmu lebih dekat

Bagaimana saya bisa tahu

Suatu hari saya terbangun dengan perasaan lebih

Tapi saya sudah mencapai pantai

Kira kita kapal di malam hari

Malam malam

Kami adalah kapal di malam hari

Malam malam

Artis: V BTS

Album: OST Itaewon Class

Dirilis: 2020

Songwriters: V BTS (Kim Taehyung)

Genre: Indie Pop

Fakta di Balik Lagu Sweet Night – V BTS

Sweet Night merupakan original soundtrack dari drama Korea Itaewon Class. Lagu tersebut dibawakan dan dipopulerkan oleh salah satu anggota grup vokal terkenal yakni V BTS.

Pria bernama asli Kim Taehyung itu, menulis sekaligus menjadi produser lagu Sweet Night.

Sering membawakan lagu ballad di lagu-lagu solo miliknya, V menantang dirinya dengan menciptakan lagu bergenre indie pop lewat Sweet Night. Genre ini sendiri bukanlah sesuatu yang baru bagi V BTS.