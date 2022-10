Nonton The School for Good and Evil Tayangan Baru Netflix, Tersedia Subtitle Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Film Netflix terbaru The School for Good and Evil kini sudah bisa di dinikmati, sejak tayang perdana pada 19 Oktober 2022. Tersedia juga dengan subtitle Indonesia.

Sebelum nonton The School for Good and Evil, simak terlebih dahulu sinopsisnya dan beberapa fakta menarik dari film terbaru Netflix ini.

Sinopsis The School for Good and Evil

The School for Good and Evil memiliki durasi 2 jam 28 menit yang merupakan garapan sutradara Paul Feig dan diperankan Anne Caruso, Sofia Wylie serta Charlize Theron. Film ini akan sejumlah aksi menarik disertai jalan ceritanya yang menegangkan.

Baca Juga: Sinopsis Film Winchester: Kisah Horor Helen Mirren Terjebak di Rumah Angker

Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yakni Sophie yang diperankan oleh Sophia Anne Caruso dan Agatha diperagakan Sofia Wylie. Mereka berdua merupakan dua orang aneh di desa Gavaldon.

Menariknya, ternyata Sophie dan Agatha memiliki ikatan yang saling berlawanan, ini yang akan menjadi salah satu cerita yang membuat penonton tertarik bahkan bisa mengundang rasa penasaran hingga mengikuti sampai akhir film.

Kemudian, ceritanya dimulai ketika Sophie dan Agatha terseret ke dalam sekolah tempat para pahlawan dan penjahat yang memiliki cita-cita.

Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa melindungi keseimbangan antara baik dan jahat.