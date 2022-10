Lirik Lagu Nijikan Dake no Vacance – Utada Hikaru Ft. Ringo Sheena dan Fakta di Baliknya

Nijikan Dake no Vacance – Utada Hikaru Ft. Ringo Sheena

Kuroozetto no oku de nemuru doresu

Hakareru hi wo matsu haihiiru

Monogatari no wakiyaku ni natte daibu tsukihi ga tatsu

Isogashii kara koso tama ni

Ikinuki shimashou yo isso hade ni

Asa hiru ban to ganbaru watashi tachi no esukeepu

Omoitatta ga kichijitsu ima sugu ni tsurete itte

Nijikan dake no bakansu nagisa no temae de randebuu

Tarinai kurai de iin desu

Tanoshimi wa sukoshi zutsu

Ha Ahh-

Otogibanashi no tsuzuki nante daremo kikitakunai

Yasashii nichijou aishiteru keredo

Suriru ga watashi wo motomeru

Kazoku no tame ni ganbaru kimi wo nusunde doraivu

Subete wa boku no sei desu wagamama ni tsukiatte

Nijikan dake no bakansu itsumo ii toko de owaru

Yokubari wa mi wo horobosu

Oshiete yo, tsugi wa itsu?

Hora kuruma tobashite ichido kiri no jinsei desu mono

Suna no ue de atama no oku ga shibireru you na kisu shite

Kyou wa jugyou sabotte futari kiri de kouen arukou

Moshikashitara isshou wasurerarenai egao boku ni mukete

Asa hiru ban to ganbaru watashi tachi no esukeepu

Omoitatta ga kichijitsu imasugu ni mairimasu

Nijikan dake no bakansu nagisa no temae de randebuu

Tarinai kurai de iin desu

Tanoshimi wa sukoshi zutsu