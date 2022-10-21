Lirik Lagu dan Terjemahan Winter Bear – V BTS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Winter Bear – V BTS
(Verse)
She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good day
Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night
Good night, good night
[Pre-Chorus]
Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They’re nothing to me
With you
(Chorus)
Winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear
Terjemahan Bahasa Indonesia
Dia terlihat seperti burung beo biru
Apakah Anda akan terbang ke saya?
Saya ingin hari baik, hari baik, hari baik
Hari baik, hari baik
Sepertinya beruang musim dingin
Kamu tidur sangat bahagia
Saya ucapkan Anda selamat malam, selamat malam, selamat malam
Selamat malam selamat Malam
Bayangkan wajah Anda
Katakan halo padaku
Lalu semua hari yang buruk
Mereka bukan apa-apa bagiku
Denganmu
Beruang musim dingin
Ooh, ooh, ooh
Tidur seperti beruang musim dingin
Ooh, ooh, ooh
Tidur seperti beruang musim dingin
Artis: V BTS
Album: Winter Bear
Dirilis: 2019
Fakta di Balik Lagu Winter Bear – V BTS
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