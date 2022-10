Lirik Lagu dan Terjemahan Winter Bear – V BTS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Winter Bear – V BTS

(Verse)

She looks like a blue parrot

Would you come fly to me?

I want some good day, good day, good day

Good day, good day

Looks like a winter bear

You sleep so happily

I wish you good night, good night, good night

Good night, good night

[Pre-Chorus]

Imagine your face

Say hello to me

Then all the bad days

They’re nothing to me

With you



(Chorus)

Winter bear

Ooh, ooh, ooh

Sleep like a winter bear

Ooh, ooh, ooh

Sleep like a winter bear

Terjemahan Bahasa Indonesia

Dia terlihat seperti burung beo biru

Apakah Anda akan terbang ke saya?

Saya ingin hari baik, hari baik, hari baik

Hari baik, hari baik

Sepertinya beruang musim dingin

Kamu tidur sangat bahagia

Saya ucapkan Anda selamat malam, selamat malam, selamat malam

Selamat malam selamat Malam

Bayangkan wajah Anda

Katakan halo padaku

Lalu semua hari yang buruk

Mereka bukan apa-apa bagiku

Denganmu

Beruang musim dingin

Ooh, ooh, ooh

Tidur seperti beruang musim dingin

Ooh, ooh, ooh

Tidur seperti beruang musim dingin

Artis: V BTS

Album: Winter Bear

Dirilis: 2019

Fakta di Balik Lagu Winter Bear – V BTS