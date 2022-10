Lirik Lagu dan Terjemahan Singularity – V BTS, Simak Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Singularity – V BTS

Mueonga kkaejineun sori

Nan mundeuk jameseo kkae

Nasseoreum gadeukhan sori

Gwireul maga bojiman jamel deulji mothae

Mogi jakku apawa

Gamssa boryeohajiman

Naegen moksoriga

Eopseo oneuldo geu soril deureo

Tto ulligoisseo geu soriga

Ieoreo buteun hosue tto geumi ga

Geu hosue naega nal beoryeot jana

Nae moksoril neol wihae mudeot jana

Nal beorin gyeoul hosu wiro

Dukkeoun eoreumi eoreot ne

Jamshi deureogan kkum sogedo

Nareul goeropineun hwansang tongeun yeojeonae

Naneun nal ireun geolkka

Anim neol ireun geolkka

Na mundeuk hosuro dallyeoga

Ogeu soge nae eolgul isseo

Butakhae amu maldohaji ma

Ibeul mageuryeo soneul ppeodeo bojiman

Gyeolguk en eonjenga bomiwa

Eoreumdeureun noga naeryeo heulleo ga

Tell me nae moksoriga gajjaramyeon

Nal beoriji marasseoyahaetneunji

Tell me gotongjocha gajjaramyeon

Geu ttae naega mueolhaeyahaetneunji

Terjemahan Bahasa Indonesia