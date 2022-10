Lirik Lagu Kimi ni Muchu – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Kimi ni Muchu – Utada Hikaru

Kimi ni muchuu

Oh jinsei kuruwasu taipu

Ah marude owaranai deja vu

Baka ni naru hodo kimi ni muchuu

Kanpeki ni mieru ano hito mo tsukarete kaeru yo

Sainou ni wa fukusayou

Eikou ni wa kage ga tsukimatou

Ootorokku no doa ga shimaru

Kutsu to yoroi wo nugisuteru

Koko kara saki wa puraibeeto

Kokoro no sontoku wo kangaeru yoyuu no aru

Jibun ga iya ni narimasu

Ima doko ni iru?

Sugu soko ni iku yo

Oh baby, baby

You, you, you

Oh jinsei kuruwasu taipu

Ah yurusarenu koi tte yatsu?

Wakacchairu kedo kimi ni muchuu

Joban wa kanzen noo maaku

Hi ga tsuku to tomerarenaku naru

Fudan kara otonashikute

Uso ga hetasou na yatsu aru aru

Uso janai koto nado

Hitotsu demo areba sore de juubun

Dono watashi ga hontou no orijinaru?

Omoidasasete yo

Oh baby, baby

Kimi ni muchuu

Oh jinsei kuruwasu taipu

Ah raise demo kitto deau

Kagakuteki ni itsuka shoumei sareru

Everything I do makes it obvious

That I’m into you and it’s only cuz

Suki sugite dou ni ka naru

Shireba shiru hodo toonoku

Shinjitsu oikakeru sanaka ni

Watashi ga watashi wo azamuku

Oh baby, baby

You, you, you

Jinsei kuruwasu taipu

Koko ga jigoku demo tengoku

Baka ni naru hodo kimi ni much