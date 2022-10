Lirik Lagu Freak - Zico dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Freak

Sing it, lardy dardy

Jariseo italhae

Modu jedogwon bakkate

Every moment, climax

Teojineun ppangppare

Let's get freaky

Let's get freaky

Let's get, let's get, let's get, let's get

Jigu jongmalkkaji D-1

Haruachime myeoljongwigijong

Uwangjwawang nolla dwijibeojyeo

Saramdeul say uri da X dwaesseo

Eochapi meolli domang mot ga

Nae microphone neoui keonteurol tawo

I siguge juingongi eodisseo

Simin one simin two moduga extra

Ssukdaebachi doen gilgeoril jangakae

Neoreul gyeolbakadeon iseongui kkeuneul jallanae

Gyeongboeum deutgo chumpaneul beollyeo

Ppyeotsokkkaji entertainer

Muajigyeongin gwamorimneodeul

Yangjjok nuneseo reijeo

Woo-eh, Repubilc of Korea

Yeogin ne algorijeumui jongjeom

Who cares? jeonbu han paegeoriya

Sodongi beoreojyeotgo

Jeulgyeo urin goejja

Oh yeah, oh yeah

Da dwaetgo jeulgyeo urin goejja

Oh yeah, oh yeah, oh yeah

Da dwaetgo jeulgyeo urin goejja

Sing it, lardy dardy

Jariseo italhae

Modu jedogwon bakkate

Every moment, climax

Teojineun ppangppare (Yeah)

Juljuri mattaengi gane (Yeah)

Jeulgyeo urin goejja

Yo

It's not a festival

Eommilhi ttajimyeon segimal

Igeon sinui gyesiya

Chomyeonkkiri hap matchwo guerilla, yeah

Aseuraseulhan suwi

We're gonna make you scream

Daeubadeul saenggak jibeochiwo

Hipster, popstar moduga extra

Nae ullimtonge ttangdeongiga jindonghae

Ingan costume beotgo

Baro jombimul jjigeo action

Pi kkeulneun sori hukkeungeoriji

Machimnae kkeunnan yeyeol

360do bulttongi twieo

Jae garu nallyeo flare

Woo-eh, Repubilc of Korea

Yeogin ne algorijeumui jongjeom

Who cares? jeonbu han paegeoriya

Sodongi beoreojyeotgo

Jeulgyeo urin goejja