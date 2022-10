Lirik Lagu SoulMate - Zico feat IU dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu SoulMate

[Verse 1: ZICO, IU]

Jeolmeumui hanbokpaneseo

Du namnyeoga saneun jageun seom

Ne gibuni yeogi nalssigo

Saeppalgan yeolmaega yeollyeosseo

Jogeum naccseoreossdeon majeunpyeon

Ije naega jeil akkineun gos

Naogi silheun ibujari gata

[Verse 2: ZICO, IU]

Daeche

Wae neoyeoyaman haessneunji

Maeil dareun iyureul malhaejulge

Hyeongchereul araboji moshaedo

Tedurireul hamkke geuril saram

[Chorus: ZICO]

Orae gidaryeossji

Annyeong naui soulmeiteu

Modeun ge neodawojyeosseo (yeah mhm)

Tumyeonghan maedeube mukkyeo

Hansido igoseul mot tteona

[Verse 3: ZICO]

Stuck with each other

Keun sopae nuwo seupun hanaro

Jangnanchimyeo meokneun aiseukeurim

Soneul pogaego

Chumeul chwo najbuteo amureon banju eopsi

Malpungseoni gadeukhan dulmanui pati

Sum swil ttaemada hyangi nal su isseo

Jameseo kkaeneun ildo sinnal su isseo

Ireonaji anheun illo jiltu nal su isseo

Tigyeoktaegyeokhal ttae manhjiman

It's fine

[Verse 4: ZICO, IU]

These day

Gakjaui sigyereul kkeonaen chae

Akkimeopsi moraeal ssotne yeah

Pyeongsaeng geunsahan nalman jundaedo

Urihante doragal maeumppuniya

[Chorus: IU]

Orae gidaryeossji

Annyeong naui soulmeiteu

Modeun ge neodawojyeosseo

Tumyeonghan maedeube mukkyeo

Hansido igoseul mot tteona

[Bridge: ZICO, IU]

Love is the true art

Pyohyeonryeogi galsurok neureona

Neon nal geul jisgo geurim geurige hae

Mannaneun sungan

Eodingaro gyesok yeohaeng danineun neukkim

Oh I'll stay by your side

[Outro: IU, ZICO]

Orae gidaryeossji

Annyeong naui soulmeiteu

Modeun ge neodawojyeosseo

Tumyeonghan maedeube mukkyeo

Hansido igoseul mot tteona