Lirik Lagu Summer Hate - Zico feat RAIN dan Fakta di Baliknya

Lirik Summer Hate

Good morning

Hamateomyeon dal tteul ttaekkaji kulkulkul jamjal ppeon

Taekbae ajeossi choinjong sorie gisang gakkaseuro

Bujaejung jeonhwa 5tong, jamgeum paeteon tto an matgo

Eoje namgin pijaneun maseopseo geunyang ina dakja

Dazzling dazzling dazzling

Sege ttoeyakbyeot naerijjoe

Achimhyeong ingandeul jinsimeuro riseupek

Bulkwaejisu jibungkik

Please give me some sigeumchi

Umjigil eomdudo an na

Gungsireonggeorineun wajunge

Mwol ipgo nagalji piting jungiya

Juchajangeun tto wae iri meoreo

Balkkeuteseobuteo himi jjuk ppajyeo

Myeot jujjae naebineun meoktongin dedaga

Eeokeon barammajeo mijigeunhaji

I want to run way

Michin harureul sijakae

Uye charari

Bina ssodajyeosseum joketda

It's so freaking hot ttami ppijil na

Seodulleo chajaya dwae taeyangeul pihal bangbeop

Ganeun gonmada sarami kkwak cha

Seourui yeolgineun dangchoe sigeul jul molla

I hate this summer day

I hate this summer day