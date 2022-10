Lirik Lagu ANTI - Zico feat GSoul dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu ANTI

[Intro: G.Soul]

Sogiji moshae nan

Hwamyeon bakkui ne pyojeongeul bon jeogi isseo

Bunchireul beosgyeo naego

Jeonbu sinyungieossdan geol allil geoya

Why do I hate

[Verse 1: Zico]

I don’t understand

Neol jumokhaneun siseondeuri

I don’t understand

Geu naie geomeojwin geosdeuri

Yeolgwang jungin paen neol churyeonsikin

TV peurodeuri

Neoui juwireul guseonghaneun

Myujisyeondeuri yo

Jasehan donggineun eopsji byeokchineunde

Iyu eopsji

Jipdane pamuthimyeon yangsimeun

Garyeojineun beobiji

Mwon noryeogeul pyeolchyeossgo eotteon sumoreul gyeokkeossdeon

Chulseneun neoga dasi yokmeogeul jagyeogeul jwosseo

Ne gyomanhamui ppuril ppoba

Insaengeul hwicheongige hal geoya

Ireon gyoyang eopsneun yangachireul

Geunyeoneun wae mannan geolkka

Yeonyeineun jomyeonge nunmeolgo hwanhoe

Gwiga meogeoseo

Bogo deutgodo son mot sseo

[Chorus: G.Soul]

Sogiji moshae nan

Hwamyeon bakkui ne pyojeongeul bon jeogi isseo

Bunchireul beosgyeo naego

Jeonbu sinyungieossdan geol allil geoya

Why do I hate you

Nurineun mankeum

Deo keun daegareul chireo

That’s all I wanna tell you about

I’m not you anti anti anti baby

[Verse 2: Zico]

I don’t understand

Hiteuchin ne eumakdeuri

Maenyeon suyeobatneun sangdeuri

Hosaseureoun geunhwangdeuri

Neoga beoneun suik naegen geujeo buriik

Ijjeumeseo ttak murui ireukimyeon

Naiseu taiming

Pogeoni junbidoen ibeul dalssagiji

Our needt are simple

Han munjang ppikkeushamyeon dwae

Haeseogeun nae moksigo sasang ttohan naega jeonghae

Baek beonui seonhaengeun morae wi

Han beonui gwaoneun bawie da saegil geoya

Jeok doemyeon nuga sonhaege jikjeop bwa

Kamera renjeuneun bulsie chongguro byeonhae

You should know eh

Nege amuri yeot gateun jangdani

Jueojyeodo kkakdeusi chumchwo

If u agree say yes

I’m not an anti itt fan mail

Jeomjeom seonpeuri dallil ttae

Imi neon hanmulga issgessji

[Chorus: G.Soul]

Sogiji moshae nan

Hwamyeon bakkui ne pyojeongeul bon jeogi isseo

Bunchireul beosgyeo naego

Jeonbu sinyungieossdan geol allil geoya

Why do I hate you

Nurineun mankeum

Deo keun daegareul chireo

That’s all I wanna tell you about

I’m not you anti anti anti baby

[Bridge: Zico]

Myeongsimhae yemyeongeul jieun sungan neol jugyeoya dwae

Seontaegeun neoui jayuya

Meokhiryeomyeon useon ssiphyeo doma wie ollaga

Peuroneun hangsang ipkkori jjijeo

Ingi eotgi wihae simpan bada

Sangpume peuraibeosiga eodi issnyago

Yeogin wangiya sobijaga

Gyeokjo gajchwo pyojeong gamchwo

Pyeongsoe moja maseukeu sseuneun iyujanha huh

Jeungodo gwansimiya

Eonjekkaji daeubadeul geot gata bro

So naegedo gamsahae

I’ll make you loose your way

Orae bwasseumyeon johgessda iman machilge

[Chorus: k.Soul]

Sogiji moshae nan

Hwamyeon bakkui ne pyojeongeul bon jeogi isseo

Bunchireul beosgyeo naego

Jeonbu sinyungieossdan geol allil geoya

Why do I hate you

Nurineun mankeum

Deo keun daegareul chireo

That’s all I wanna tell you about

I’m not your anti anti anti baby