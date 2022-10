Lirik Lagu She’s A Baby - Zico dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu She’s A Baby

[Verse 1]

Mideul suga eopseo

Nansaeng cheoeumin geol

Imankeum ssodabueossdeon jeok

Tungmyeongseureoun maltu sumgyeonoheun geu maeumeul

Ipmajchumeuro nunchichaesseo

Teukbyeolhae jom injeonghae

Ongat chamgyeoni neoman jimokhae

It’s okay naega ije

Haru jongil dolbwajulge

[Chorus]

She’s a baby algo bomyeon aegi

Honja dumyeon keunil nayo All day

Ttaejjittaejji teolkkeut hana geondeuryeossdam bwa

Let her sleep well yeah

[Verse 2]

Jal deureo son an sseugo ganjireom taeulge

Johahaeran mareun geuman gwandullae

Eolma mot gaseo

Neon nal eomcheongnage

Saranghage doel geoya

Ireohge haengbokhal ttaen

Dwidoneun geo aniya ah ah

How ya feel gibun eottae

Gogae kkattakkkattakhaejwo

[Chorus]

She’s a baby algo bomyeon aegi

Honja dumyeon keunil nayo All day

Ttaejjittaejji teolkkeut hana geondeuryeossdam bwa

Let her sleep well yeah

[Bridge]

Nae geomjireul umkyeojin

Jageun sonen boksunga hyangi na

Eolmana meosjyeojyeoya

Geu nundongjae naman damgilkka

Namgimeopsi da

Peoda jullae gaeteol dwaedo

Mworaesseo junggan eopsdaedo

Not enough

Simjange muri gal mankeum haeyaji

Gakkeum himdeulmyeon geu sigan nahante matgyeo

Kkaekkeusi haegyeol jisgo olge

Geuttaen maleopsi angyeo

Honranman buchugyeossdeon deungjanginmurieossjiman

Jinabomyeon mot ijeul julgeoriya

Ne yaegiya

[Outro]

She’s a baby algo bomyeon aegi

Honja duji anheul geoya jeoldae

Happy happy

Ne namjachingu bureopda jeongmal

Credit

Artis: ZICO

Album: Television

Tahun: 2017

Genre: Hip-Hop/Rap

Songwriter: Woo Ji Ho, Park Ji Yong